Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bulgaristan’da 2 Nisan’da yapılacak genel seçimlerin, Türkiye ve Bulgaristan’da yaşayan soydaşlar için çok önemli olduğunu belirterek, çifte vatandaş statüsünde yaşayan göçmen vatandaşlara sandığa gitmeleri çağrısında bulundu.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı ile Bursa’da bir araya geldi.

2 Nisan’da Bulgaristan’da gerçekleştirilecek genel seçimlerde Karadayı’ya başarılar dileyen Başkan Dündar, Türkiye’deki soydaşların da bu seçimlerde sandığa gitmesinin çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Bulgaristan’daki nüfusun yüzde 15’e yakınının Türk akraba topluluklarından oluştuğunu belirten Dündar, “2 Nisan Pazar günü Bulgaristan’da seçim var. Bulgaristan parlamento seçimlerinde siz soydaşlara ihtiyaç var. Pazar günü sandık başına gidiyoruz. Soydaşlar Bulgaristan’daki kardeşlerimizin temsil gücü sizlerin elinde. Oyunuzu verin ki, Bulgaristan parlamentosunda Türkler de söz sahibi olsun. Bursa’da da sandıklar kurulacak. Hep birlikte Bulgaristan Türkleri’ne sahip çıkmamız gerekiyor. 2 Nisan’da özellikle Bursa’da belirli yerlere kurulacak toplam 39 sandıkta katılımın yüksek olmasını diliyorum.” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a verdiği destekten dolayı teşekkür eden HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı da 2 Nisan'da Bulgaristan'da yapılacak genel seçimleri için Bursa'da yaşayan Bulgaristan vatandaşlarına çağrıda bulundu. Bulgaristan'da son 2 yılda 5. kez seçime gidildiğini hatırlatan Karadayı, bu seçimin çok önemli olduğunu belirterek, yeterli destek alınırsa hükümet ortağı olabileceklerini ifade etti.