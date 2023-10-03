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Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Çanakkale GTH Merkezimiz koordinasyonuna gelen ihbar üzerine, Kılavuz Kaptan ve KURTARMA-14 Römorkörü bölgeye sevk edilirken, arızalanan gemi Bozcaada Demir Bölgesi’ne demirletildi.

Çanakkale Boğazı girişinde makineleri arızalanan Litvanya bayraklı 147 metre uzunluğundaki gemi, römorkör refakatinde Bozcaada demir bölgesine götürüldü. ÇANAKKALE (İGFA) - İzmir’den Bulgaristan’a seyir halindeyken "SONATA" adlı 147m boyundaki konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı güney girişinde makine arızası yaptı.

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