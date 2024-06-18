Kadın mühendisler ve kız öğrenciler, Bulgurcu Vakfı'nın desteğiyle ön yargılara meydan okuyorİSTANBUL (İGFA) - 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü, mühendislik alanındaki kadınların başarılarını kutlamak ve bu alandaki cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek amacıyla her yıl UNESCO himayesinde kutlanıyor.

Mühendislik alanındaki kadınların başarılarını kutlamak ve bu alandaki cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek amacıyla her yıl 23 Haziran’da kutlanan Dünya Kadın Mühendisler Günü’nde açıklamalar yapan Bulgurcu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Bulgurcu, kadın mühendislerin iş hayatında karşılaştıkları önyargı ve engellerin ortadan kaldırılması için toplumsal bilinçlenmenin oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Kadınların teknik alanlarda daha fazla yer almasıyla inovasyon ve yaratıcılığın artacağına inandıklarını belirten Bulgurcu, “Vakıf olarak, bu hedefler doğrultusunda, kadın mühendislerin sayısını arttırmayı ve genç kızların bu alanlarda cesaretlendirilmesini amaçlıyoruz” dedi.

Bulgurcu, "Vakıf olarak, genç kızlarımızın mühendisliği keşfetmelerini ve bu alanda kariyer yapmalarını teşvik etmeyi en büyük misyonumuz olarak görüyoruz. Bu nedenle, bu önemli güne dikkat çekmek amacıyla bir sosyal medya kampanyası başlattık. #BeyazBaretliKadınlar hashtagi ile sesimizi duyurmayı ve bir farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Kız çocuklarımızın eğitim almasını desteklemek ve mühendislik alanında varlıklarını güçlendirmek istiyoruz. Bu nedenle, tüm bireyleri ve kurumları bu kampanyada bize destek olmaya, sesimizi daha gür çıkarmaya davet ediyoruz” diye konuştu.