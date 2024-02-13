Tahmini Okuma Süresi: dakika

AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, esnaflarla bir araya gelmeye devam ediyor. Özgürlük Mahallesi’ndeki esnafları ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Başkan Çiftçi, son olarak Akse Kapalı Semt Pazarı’ndaki pazarcı esnafına hayırlı işler diledi.KOCAELİ (İGFA) - AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, bir an olsun sahadan ayrılmıyor. SKM programları çerçevesinde Çayırova’da adım atmadık yer bırakmayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, MHP Çayırova İlçe Başkanı İsmail Akkuş ve beraberindeki heyetle, Çayırova’yı karış karış gezmeyi sürdürüyor. Sahada vatandaşlardan büyük bir ilgi ve teveccüh gören Yüksek İnşaat Mühendisi Bünyamin Çiftçi, dün akşam saatlerinde, Abdurrahman Korhan Caddesi’ndeki esnafları gezerek hayırlı ve bereketli işler diledi. Buradaki esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşlardan da büyük ilgi ve alaka gören Başkan Çiftçi, “Gönülden gönüle muhabbetimizi sürdürüyoruz. Esnaflarımız ve vatandaşlarımızla hasbihal ediyor, güzel dilekleriyle motivasyonumuzu artırıyoruz” dedi.

SEMT PAZARINI ZİYARET ETTİ

31 Mart Mahalli ve İdari seçimleri öncesinde saha çalışmalarında hız kesmeyen Başkan Çiftçi’nin son durağı ise Akse Kapalı Semt Pazarı oldu. AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede ve MHP İlçe Başkanı İsmail Akkuş’la beraber, Akse Kapalı Semt Pazarı’na giden Başkan Çiftçi, pazarcı esnafına hayırlı ve bereketli işler diledi. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etmeyi ihmal etmeyen Bünyamin Çiftçi, pazarda karşılaştığı özel bireylerin de alışverişlerini gerçekleştirmeye yardım etti. Aileleriyle birlikte alışverişe gelen minik Çayırovalılarla da yakından ilgilenen Bünyamin Çiftçi, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.