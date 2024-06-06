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Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.

Cenaze namazının Keşan İlçe Müftüsü Uğur Emiroğlu tarafından kıldırılmasının ardından cenaze sevenlerinin duaları ile Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

Akça’nın cenazesine Keşan Belediye Başkan Vekili Rasim Ergene, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın, STK ve oda başkanları, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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