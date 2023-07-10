Yaptığı şarkılar ile müzik sektörüne daima yeni bir soluk kazandırmayı başaran, Türk popunun güçlü sesi Burak Kut, sözü ve müziği Nazan Öncel’e ait olan yeni şarkısı “Mavra” ile listelere girdi.İSTANBUL (İGFA) - 90’ların romantik prensi olarak ünlenen Burak Kut ilerleyen yıllarda müzisyen kimliğini ön plana çıkararak sektörde kalıcı olduğunu ispatlamıştı. Burak Kut kariyeri boyunca güçlü sesiyle yorumladığı “Benimle Oynama”, “Bebeğim”, “Tahtalara Vur”, “Sevgi Hırsızı”, “Yaşandı Bitti”, “Komple”, “Ben Yokum”, “Nerelere Gideceğim” gibi pek çok şarkısıyla Türkiye’deki pop müzik kronolojisine ismini yazdırdı.

Burak Kut şimdi de yeni single çalışması, sözü ve müziği Nazan Öncel’e ait “Mavra” ile müzik listelerine zirveden giriş yaptı. Nazan Öncel bu şarkının Burak Kut’a çok yakıştığını söyleyerek kendisine hediye etti. Burak Kut “Nazan Hanım’ın bu anlamlı hediyesi benim için çok değerli. Şarkının kısa sürede büyük beğeni kazanacağından eminim” dedi.

Düzenlemesi Seçkin Özer imzası taşıyan “Mavra”, Burak Kut’un geçtiğimiz yıllarda sektöre katkı sağlamak amacıyla kurduğu ve kızının adını taşıyan Aden Müzik etiketiyle dijital ortamda satışa sunuldu.