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En iyiler Bursa Festivali’nde buluştu

En iyiler Bursa Festivali’nde buluştu

Yepyeni şarkısı "Kendime Söz " 'ün Sözü Burcu Erkıvanç imzalı olup Müziği Burcu Erkıvanç ve Alper Selçuk İmren imzalıdır. Şarkının aranjesini Alper Selçuk İmren yaparken Klibin yönetmenliğini Emrah Şendur yaptı.Müzikseverlerden şarkı çıkar çıkmaz sosyal medyadan yaz sezonunun yeni bombası çıktı mesajları yağdı.

Burcu Erkıvanç hareketli ve enerjik şarkısıyla sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. İSTANBUL (İGFA) - Müzik sektöründe son dönemlerin parlayan isimlerinden Burcu Erkıvanç'da yaz ayında "Kendime Söz" adlı hareketli ve enerjik bir şarkısını Netd Müzik platformunda Müzikonair etiketiyle yayınlayıp müzikseverlerin beğenisine sundu.

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