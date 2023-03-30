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Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Burdur-Antalya karayolu Kurna Rampası mevkiinde oluşan buzlanma nedeniyle yol polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Karayolları Bölge Müdürlüğüne haber verilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler tuzlama çalışması yaparken yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Gündüz saatlerinde yağan ve Burdur’u beyaza bürüyen kar yağışı gece saatlerinde buzlanmaya dönüştü. Yağan kar nedeniyle yollarda oluşan buzlanma karayolları ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.

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