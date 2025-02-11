Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin kampüs alanı içinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı ve 114 odası ile hizmet veren Lavanta Tepesi Hotel’in de yer aldığı spor kompleksi 50’den fazla spor braşında modern ve uluslararası kapsamlı hizmetler sunuyor.BURDUR (İGFA) - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin kampüs alanı içinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı ve 114 odası ile hizmet veren Lavanta Tepesi Hotel’in de yer aldığı spor kompleksi bünyesinde Sporcu Sağlığı ve Performans hizmeti de bulunduran spor salonlarının tüm altyapı çalışmaları tamamlanarak kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Açık Spor Alanları

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal yerleşkesinde Burdur gölü ve lavanta bahçelerinin olduğu muhteşem doğa manzarası ile göz dolduran Lavanta Tepesi Sports & Spa Hotel, Burdur’un Tarihi ve doğal güzelliklerini görmek için merkezi konumda yer alıyor. Şehrin gürültüsünden uzak, doğa ile iç içe olan, bünyesinde 50’den fazla spor branşına modern ve uluslararası kapsamlı, Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezi hizmeti barındıran tesis toplam 37.848 m² açık ve 16.102 m² kapalı alana sahip. Tesis Süleyman Demirel Hava limanına 37 km, Antalya hava limanına 122 km mesafede yer alıyor. Futbol sahası, açık ve kapalı basketbol ile voleybol sahaları, açık ve kapalı tenis kortları, kondisyon salonu ve birçok branşın yer aldığı spor okulları ile öğrenciler, gençler, kadınlar, çocuklar ve tüm sporseverler için yeni bir merkez oluştu. Bölge ekonomisine de büyük katkılar sunan merkezde bir araya gelen sporseverler, sporun her braşında sporu birlikte yaşıyorlar. 18.000 m² lik açık alan tesisleri 15.000 seyirci kapasiteli bir stadyum ve futbol, rugby, yol bisikleti, dağ bisikleti, açık atletizm pisti, kros ve dağ koşuları, oryantrıing, gibi spor dalları için antreman sahalarını bünyesinde barındırıyor. Sezona iyi başlangıç yapmak isteyen her branşta spor kulüplerinin, daha hızlı ve daha güçlü olmak isteyen sporcular için, tüm olanaklar seferber edilmiş.

Kapalı Spor Alanları

Lavanta Tepesi Sports & Spa Hotel’ini de içende barındıran 23.824 m² kapalı alan spor tesisinde yer alan teleskobik tribünlü spor salonu, futsal, hentbol, voleybol, basketbol, güreş, badminton, masa tenisi, gibi spor dallarında ayrı sahaya bölünebilmektedir. Ayrıca komplekste farklı spor stüdyoları da bulunmakta ve kapalı alan spor tesislerinde uzakdoğu dövüş sporları, step, aerobik, dans, jimnastik, okçuluk, squash, dart gibi spor Branşlarında hizmet verebilecek deneyimli kadrosuyla, gelişmiş bir altyapıya sahiptir.

Su Sporları

Lavanta Tepesi Sports & Spa Hotel Rekreasyonel veya rekabetçi su sporlarını 2 adet, 5 kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzu 12 mt x 25 mt çevre ölçüsüne ve 2.30 mt derinliğine sahip olup Su Sporları Tesisleri mevcut olup, Rehabilitasyon ve farklı FINA standartlarında havuzlar, fiziksel kondisyonunuzu artırmak ve şampiyon sporcular yetiştirmek için gerekli tüm alyapıya sahip özelliği ile bölgenin en büyük tesisleri arasında yer alıyor.

Sağlık Performan & Fitness & SPA

Lavanta Tepesi Sports & Spa Hotel’de sporcuların tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş, Sporcu Sağlığı & Performans Merkezi, medikal, rehabilitasyon ve spor performans arttırma hizmetleri de sporseverlere ve misafirlerin kullanımına sunuluyor. Lavanta Tepesi Sports & Spa Hotel’de içerisinde Türk hamamı, 2 adet sauna, buhar odası, masaj odaları, cilt bakım odası, fitness center, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ve vitamin barda bulunuyor.

Kampüs yerleşkesi dışında Burdur ilinin Yeşilova ilçesinde yer alan Lavanta Tepesi Otel Salda Türkiye'nin Maldivleri olarak kabul edilen salda gölü ve eşsiz doğa manzarası ile sessiz sakin ve huzurlu bir ortamda şehir hayatından uzaklaşıp misafirlerine farklı bir tatil yapma ve konaklama fırsatı da sunuyor. Üniversiteye bağlı olarak hizmet veren Salda Lavanta Tepesi Hotel'de 54 adet Standart oda 2 adet ara kapılı aile odası, 2 adet süit olmak üzere toplam 58 adet oda bulunuyor.