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Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Belediye Başkan Adayı Mustafa Aysel Burhaniye’de üç büyük projenin müjdesini verdi.

BALIKESİR (İGFA) - 31 Mart Belediye Başkanlığı seçimleri için de saha çalışmalarına hız veren Dr. Mustafa Canbey, pazartesi günü Burhaniye ilçesini ziyaret etti. Burada, AK Parti Burhaniye ilçe belediye başkan adayı Mustafa Aysel ile birlikte üç önemli müjde veren Milletvekili Dr. Mustafa Canbey; “Güzel ilçemiz Burhaniye’ye Küçük Sanayi Sitesi yapımı onaylandı. Büyükşehir Belediyemiz’den Burhaniye’mize 6 bin metrekare alana İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi ile otopark ve sosyal tesis yapım sözünü aldık. 27 dönüm üzerinde bulunan stadyum yerine altına otopark ve millet bahçesi yapımı için de bakanlıklar ile görüşme sağlandı, proje aşamasına gelindi. Hayırlı olsun.” dedi.

BAŞKANIMIZ MUSTAFA AYSEL İLE AÇILIŞINI YAPACAĞIZ

Burhaniye ilçesine Küçük Sanayi Sitesi’nin yapım onayı 19 Ocak’ta alındığını söyleyen Dr. Mustafa Canbey; “Burhaniye Ticaret Odası Başkanlığı döneminde küçük sanayi sitesinin yapımı için büyük mücadele veren, adı projeci başkan olarak anılan, AK Parti Burhaniye ilçe belediye başkan adayımız Mustafa Aysel’e ilçemize daha başkan olmadan kattığı bu eser için teşekkür ederiz. En kısa sürede proje tamamlandığında, Mustafa Aysel 31 Mart seçimleriyle hemşehrilerimizin teveccühü ile başkan seçildiğinde belediye başkanı sıfatıyla açılışını gerçekleştiririz inşallah.” dedi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ YÜCEL YILMAZ’A TEŞEKKÜR EDERİM

Burhaniye’de 6 bin metrekare alana İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi ile otopark ve sosyal tesis yapım sözünü Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Yücel Yılmaz’dan aldıklarını söyleyen Dr. Mustafa Canbey; “Resmi işlemler tamamlandıktan sonra inşallah ihale ve temel atma işlemlerine ivedilikle başlayacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a Burhaniyeli hemşehrilerim adına böylesi büyük bir yatırımın sözünü verdiği için teşekkür ederim. Şimdiden ilçemize, ilimize, hemşehrilerimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

BURHANİYE’NİN KALBİ OLACAK BİR PROJE

Burhaniye ilçesine 27 dönüm stadyum yerine altına otopark ve üzerine millet bahçesi yapılacağı müjdesini veren Dr. Mustafa Canbey; “Bakanlıklarımızla yaptığımız görüşme neticesinde toplam 27 dönüm alana otopark ve millet bahçesi yapacağız inşallah. Burhaniye’nin kalbi olacak bu projenin hazırlanmasında ilçe belediye başkan adayımız Mustafa Aysel’e ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” dedi.

BALIKESİR’İ TÜRKİYE YÜZYILI’NA HAZIRLIYORUZ

"Özellikle salgın döneminde sağlık yatırımlarının ne kadar önemli olduğunu hep birlikte gördük. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak Balıkesir'imize bugüne kadar 5 milyar liradan fazla sağlık yatırımı yaptık" diyen Dr. Mustafa Canbey, Balıkesir'in her anlamda daha da gelişmesi ve kalkınması için çalışmalarını sürdüreceklerini, Balıkesir’i Türkiye Yüzyılı’na hazırladıklarını söyledi. Milletvekili Canbey; “Üreten güçlü Türkiye için hep birlikte çalışıyoruz. Bunun için de sanayi sitelerimizin önemi büyük. Burhaniye ilçemize kazandıracağımız Küçük Sanayi Sitesi ilçe ekonomimizi oldukça büyük katkı sağlayacaktır. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ile ilimizi ve ilçemizi geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.