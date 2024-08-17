Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Serkan Işık, son yüzyılın en önemli depremlerinden biri olarak kayıtlara geçen 17 Ağustos Marmara Depremi ve Bursa’nın olası bir depremden nasıl etkileneceği ile ilgili Herkes Duysun muhabirine açıklamalarda bulundu.BURSA(İGFA) - 17 Ağustos’un o dönemin en büyük depremi olarak kayıtlara geçtiğini binlerce insanın hayatını kaybettiğini ve on binlerce insan da evlerinden iş yerlerinden olduğuna değinen Başkan Işık, “İnsanlar bir şey daha öğrendi: eski yapıların olası büyük bir depreme dayanmadığını ve insanların hayatlarına mal olduğunu anladılar. Bunun üzerine bakanlıkta yaşanan deprem felaketlerine istinaden denetim sistemi kurdu ve bu sistemin inşaatları ve projeleri kontrol mekanizması haline getirdi. Bunların üzerine inşaatlarda kullanılan malzemelerin standartlarını getirdi. Yeni bir deprem yönetmeliği hazırladı ve uygulamaya koydu.” dedi.

“17 AĞUSTOS DEPREMİ BURSA’DA YAŞANIRSA YÜZDE YETMİŞ’İ YOK OLUR”

“1999 yılına kadar en büyük deprem olarak kayıtlarda kalan 17 Ağustos depremi ve 6 Şubat'ta yaşadığımız Asrın felaketi, bizlere 1999 yılı ve öncesinde yapılmış bütün eski yapıların testlerinin yapılması, güçlendirme gerekiyorsa güçlendirme, güçlendirme ile çözülmüyorsa kentsel dönüşümün yapılmasını gösteriyor.” diyerek konuşmasına devam eden Başkan Işık, “Bursa özelinde bu büyüklükte bir deprem yaşanması demek, Bursa'nın yüzde yetmişinin yok olması ve 1 milyona yakın insanın depremden etkilenmesi, belki de hayatlarının yok olması demektir.” ifadelerini kullandı.

BURSA, DEPREMLERDEN DERS ALDI MI?

17 Ağustos ve 6 Şubat depremlerinde yaşanılan insanlık dramı ve çaresizlik unutulmamışken Bursa'da gerekli tedbirlerin alınmadığını açıklayan Başkan Işık, “Belediyelerin bu konuda kentsel dönüşüm projelerine yön vermesi ve bunlara bütün eforlarını harcaması gerekmektedir. Bursa'da depreme dayanıksız bina envanteri yüksek, özellikle deprem anında şehrin boşaltılması ya da yardımların ulaşılması konusunda bir yol sıkıntısı var. Bütün bunların çözümü, kentsel dönüşümdür, düzgün planlanmış bir kentsel dönüşüm şehrin ulaşımını daha üst seviyeye çıkarır ve insanların daha güvenli binalarda olmasını sağlar. Ancak bakıyorum da Belediye başkanlarının asıl öncelikleri konserler, kafeler daha popülist davranarak günü kurtararak yaptıkları hizmetlerdir. Ancak Bursa’da 6 Şubat ya da 17 Ağustos'taki o büyük deprem gibi bir deprem yaşandığında pahitaht Bursa, yeşil Bursa, Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa olarak tarihe not düşen Bursa, olası bir büyük depremde yaşanılan insanlık dramı için de tarih yazacak.” dedi.

YENİ YÖNETMELİKLERLE YAPILAN BİNALAR SAĞLAM MI?

Yaşanan depremler sonrası binanın dayanıklılığını etkileyen zemin etüdü ve statik projeler gibi bir çok yönetmelikte değişikliğe gidildiğinin altını çizen Başkan Işık, “Bu değişiklikler sonrası bazı bölgelerde ve depremi etkileyen bölgelerde binaların deprem dirençlerinin özellikle yeni yönetmeliğe göre yapılan binaların deprem dirençlerinin daha yüksek olduğu hem bakanlık tarafından hem de konu ile ilgili gerekli görüşleri bildiren üniversite ve profesörler tarafından da tespit edilmiş oldu. Yeni yönetmelikle yapılan binalar daha sağlam.” şeklinde konuştu.