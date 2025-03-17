Bursa'da bu yıl Merinos AKKM Fuar Alanı'nda gerçekleşecek olan fuar, 12-20 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenecek ve birbirinden değerli marka, yayınevi ve sivil toplum kuruluşuna ev sahipliği yapacak.BURSA (İGFA) - Bursa ve çevre illerdeki kitapseverlerin heyecanla beklediği Bursa 22. Kitap Fuarı, 12-20 Nisan 2025 tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği beraberinde düzenlenen fuar, düzenlendiği ilk günden bugüne kadar yüzlerce yayınevi ve yazarı Bursa ve çevre kentlerden gelen 4 milyondan fazla okurla buluşturdu. Bu yıl yepyeni bir mekânda, Merinos AKKM Fuar Alanı'nda düzenlenecek olan fuar, kitap tutkunları için kaçırılmayacak bir kültür şöleni vadediyor.

FUAR, YENİ MERKEZİNDE MİSAFİRLERİNİ AĞIRLAYACAK

22 yıldır kitap ve edebiyat dünyasının nabzını tutan Bursa Kitap Fuarı, bu yıl yeni yerinde, Merinos AKKM Fuar Alanı’nda gerçekleşecek. Tarihi, kültürel ve sanatsal zenginlikleriyle bilinen Bursa'da düzenlenen fuar, her yaştan okur için eşsiz bir deneyim sunuyor. 22. yılında da binlerce kitapseveri bölgenin tarihini, doğasını ve edebiyatını keşfetmeye davet eden fuar, yayınevleri ve yazarların katılımıyla gerçekleşecek çeşitli kültürel etkinliklerle, kitap tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak.

KİTAP ÇEŞİTLİLİĞİYLE GÖZ DOLDURACAK

Bursa 22. Kitap Fuarı, yeni yerinde okurları bekliyor. Yüzlerce yayınevi, binlerce kitap ve birbirinden değerli yazarlar, 12-20 Nisan 2025 tarihleri arasında yeni yerinde, Merinos AKKM Fuar Alanı’nda kitapseverlerle buluşacak.

Fuarda, kitap, süreli yayın, gazete ve dergi yayıncılığı alanında faaliyet gösteren kuruluşlar, medya kuruluşları ve yayın faaliyetinde bulunan sivil toplum kuruluşları yer alacak.

Ziyaretçiler, geniş bir yelpazede sunulan kitapları inceleme, yeni eserler keşfetme ve sevdikleri yazarlarla tanışma fırsatı bulacaklar.