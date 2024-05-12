Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyet gösteren Bursa AB Bilgi Merkezi, günümüzde hızla gelişen Blockchain teknolojilerine yönelik önemli bir etkinliğe imza attı.BURSA (İGFA) - Bursa AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen ‘Blockchain Teknolojilerinin Endüstriyel Kullanımı’ programı BTSO Ana Hizmet Binası’nda düzenlendi.

Programın açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, dünyanın tarihinde hiç olmadığı kadar büyük bir hızla dönüştüğünü söyledi. Bu süreçte ekonominin de kabuk değiştirdiğini kaydeden Batmaz, “Teknolojik devrimlerin en önemli özelliği çok hızlı bir şekilde gerçekleşme eğilimidir. İnternet kullanımı bunun en çarpıcı örneğidir. Ülkelerin yerine şehirlerin yarıştığı bir ekosistemde blokzincir teknolojisini göz ardı etmemiz mümkün değildir.” dedi.

“BLOCKCHAİN FARKINDALIĞINI ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ”

İstanbul Blockchain Woman Derneği Başkanı Ayşegül Şensoy, eğitimdeki hedeflerinin blok zinciri teknolojisinin kullanım amaçlarını alanlarını endüstrideki yerini anlatarak daha da kullanılır hale getirmek olduğunu belirterek, “Bursa bir üretim şehri. Blok zincirinin ilk kullanım alanlarını finansta gördük. Fakat regülasyonlarla beraber çalışma alanları genişliyor. Biz Bursa başta olmak üzere üretim alanlarında da bu teknoloji yaygınlaştırmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Siber güvenlik alanında çalışan bir DePIN projesi olan Dask Project kurucularından olan Cevdet Babacan, siber güvenlik ürünlerini Blockchain entegrasyonu yaparak daha spesifik ve özelleştirilmiş bir hale getirdiklerini ifade ederek, “Yapay zekanın kullanımı ile birlikte çok farklı boyutlara uluşan endüstri 4.0 böylelikle daha kolay likidite ulaşma, daha geniş tabana yayılma gibi konularda gerçek dünya varlıklarının kullanımı söz konusu olmaya başladı. 8 milyar dolarlık bir piyasaya erişildi. Blockchain teknolojisindeki riskin de ne kadar büyükse o kadar getirisinin yüksek olacağını unutmamamız lazım.” diye konuştu.

İstanbul Blockchain Woman Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Akademisyen Burcu Sakız, Blockchain teknolojisinin ana fikir olarak kripto piyasasında güven sağlamak olduğunu dile getirdi. İstanbul Blockchain Genel Sekreteri ve Venom Projesi Türkiye Sorumlusu Irmak Yolcu, “İş dünyasında kripto para piyasasındaki ayrıntılar çok fazla bilinmiyor. Burada sunulan imkanları öğrendikleri durumlarda ise iş dünyasına nasıl adapte edebiliriz diye düşünmeye başlayacaklar” diye konuştu.

“AVRUPA BİRLİĞİ’NİN BLOCKCHAİN İÇİN AR-GE FONU VAR”

Son 22 yıldır Avrupa Birliği fonlu araştırma ve geliştirme projeleri yaptıklarını belirten TAGES CEO’su Leyla Arsan, AB’nin Blockchain teknolojiyle alakalı yürüttüğü bir AR-GE fonu olduğunu belirtti. Arsan, AB’nin en önemli iki başlığı olduğunu belirterek, "Bunlardan birini regülasyonlar, standartlar diğerini ise etki oluşturmaktadır. Topluma fayda sağlayacak, etki oluşturacak ve herkesin aynı düzeyde gelişimini sağlayacak şekilde standartlar, regülasyonlar geliştirerek Blockchain ile ilgili projeler geliştiriliyor. Bu hedef doğrultusunda müthiş bir AR GE ve inovasyon fonu var" dedi.