Bursa Adliyesi duruşma salonunda meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlattı.BURSA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa Adliyesi duruşma salonunda meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Soruşturma kapsamında; ateşli silah kullanmak suretiyle olayın tarafı 2 kişinin ölümüne ve 2 jandarma kolluk görevlimizin yaralanmasına neden olan müşteki babası şüpheli K.E. kullandığı silahla birlikte yakalandığını duyuran Bakan Tunç, şüphelilere yardım eden ve olayda ihmali olduğu değerlendirilenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındığını açıkladı.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1867509275662164291

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülüyor.