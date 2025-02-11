B-T Tartı Kalibrasyon ve Servis Hizmetleri tarafından yapılan açıklamaya göre; işletmelerde kullanılan kantar ve tartı aletlerinin periyodik muayene ve damgalama işlemleri için son başvuru tarihi 28 Şubat 2025 olarak belirlendi.BURSA (İGFA) - 3516 sayılı Tartı ve Tartı Aleti Yönetmeliği kapsamında, 2023 ve öncesinde damgalanmış olan 2.000 kg üzeri kantar ve kamyon kantarlarının her iki yılda bir periyodik muayeneden geçirilmesi gerekiyor. İşletmelerin, bu işlemi geciktirmemeleri gerektiği belirtilirken, başvuruların TSE internet portalı üzerinden yapılması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, bu tarihten sonra yapılan başvuruların gecikme olarak kabul edileceğini ve işletmelerin idari para cezasına tabii tutulacağını belirtti. Öte yandan, muayene ve damgalama işlemlerinin TSE programına göre yıl içinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Periyodik muayene sürecinde kantarların yönetmelik şartlarına uygun bulunmaması halinde TSE tarafından kapatılabileceği ifade edildi. Bunun yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerinin yapacağı denetimlerde; damga süresi geçmiş, damga yaptırmayan veya uygunsuz damgalı tartı aleti kullanan firmalara ağır idari yaptırımlar uygulanacağı uyarısı yapıldı.

Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu Üyesi İ. Yıldıray Yaka, firmaların mağduriyet yaşamamaları için TSE başvurularından önce kantar ve tartı aletlerinin yetkili firmalarca bakım, kontrol ve ayarlarının yaptırılmasını önerdi. Böylece kantarların TSE muayenesinden sorunsuz geçerek kullanım dışı kalmasının ve ilave başvuru gereksiniminin önüne geçilebileceği ifade edildi.