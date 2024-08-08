Bursa’nın gelişen mahallelerinden biri olan Akçalar Mahallesi, birçok problemle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Mahallede okul, sağlık ocağı yetersizliği gibi birçok sorun bulunuyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar Mahallesi, gelişmekte olan her mahalle gibi birçok problemle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Mahallede okul ve sağlık ocağı yetersizliğinin yanı sıra internet ve altyapı problemi de bulunuyor.

AKÇALAR SU PROBLEMİ İLE BOĞUŞUYOR

Herkes Duysun mikrofonuna yaptığı açıklamada altyapı probleminin ev sahiplerinden kaynaklandığını kaydeden Akçalar Mahalle Muhtarı Salih Avcil, “Aslında buna altyapı problemi demek doğru olmaz. 2 sene önce mahallenin altyapısı değişti ve 50 sene bu mahalleyi taşıyabileceği söylendi. Su problemi var. Belediye yeni tesisatları kapılara kadar götürdü, evlere bağladı fakat bazı evlerin tesisatları çok eski olduğu için basınçlı suya yenik düşüyor ve girişten patlamalar oluyor. Bu problemle çok sık karşılaşıyoruz fakat buna belediyenin de yapabileceği bir şey yok, vatandaşın kendi sorumluluğu bu fakat kimisi yokluktan kimisi umursamazlıktan yaptırmıyor ve bu tarz patlamalarla karşılaşıyoruz.” dedi.

Avcil ayrıca mahalleye gelen su basıncının yetersiz olduğunu ve bazı yüksek katlara suyun çıkamadığını kaydetti.

YÜKSEK ÖĞRENCİ NÜFUSU EĞİTİM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Öte yandan mahallede okul ve sağlık ocağı problemlerinin de bulunduğunu ifade eden Avcil, “Okulumuzda bin 500’ün üzerinde öğrenci var. Bu sene tam gün olan eğitimi günü ikiye bölerek gerçekleştirdik yani ders saatleri azaldı. Sabahçı-öğlenci sistemi uygulandı. Çünkü artıksınıflar 40 kişinin üzerine çıkmıştı, mecburen bu sisteme geçtik fakat bu da eğitim kalitesini etkiledi. İnşallah mahallemize yeni bir okul yapılacak. Sponsor arayışındayız.” ifadelerini kullandı.

MAHALLE SAKİNLERİ SAĞLIK OCAĞI İSTİYOR

Sağlık ocağının da artan nüfus sebebiyle yetersiz kaldığını belirten Avcil, şu an sağlık ocağında 3 doktor olduğunu ve sağlık ocağında yeni bir doktor için oda bulunmaması sebebiyle ek doktor kadrosu açılamadığını söyledi. Avcil, mahalleye yeni bir sağlık ocağı

kazandırmak istediğini de kaydetti.

“ELEKTRİK KESİLİNCE TÜM İLETİŞİM KOPUYOR”

Öte yandan mahallede internet problemlerinin de yaşandığını, bazı noktalarda internetin çekmediğini kaydeden Avcil, “Bazı noktalarda internet çekmiyor. Özellikle elektrik kesildiğinde hiçbir şey çekmiyor. Operatörler de gidiyor. Telefonlar çalışmıyor, internet çekmiyor, pos cihazları çalışmıyor. Elektrik gidince tüm iletişim kesiliyor yani. Buna çözüm istiyoruz.” şeklinde konuştu.