Bursa’nın gelişmekte olan mahallelerinden Akçalar Mahallesi’nde yaşayan öğrenciler, okul yetersizliği sebebiyle eğitimde sorunlar yaşıyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar Mahallesi’ndeki Akçalar Fahriye Sayarel Ortaokulu artık bölgede yaşayan öğrenciler için yetersiz kalıyor.

Bursa’nın gelişmekte olan mahallelerinden Akçalar Mahallesi, bin beşyüzün üzerindeki öğrenci nüfusunu artık kaldıramıyor.

Artan öğrenci nüfusu ile geçtiğimiz sene sınıf mevcutlarının 40’ın üzerine çıktığı Akçalar Fahriye Sayarel Ortaokulu’nda tam gün olan eğitim bu sene düşürüldü. Sınıflar ikiye bölünerek sabahçı-öğlenci sistemine geçiş yapıldı.

Tam gün eğitim sisteminin yeni geçilen sisteme göre daha kaliteli olduğunu düşünen veliler, mahalleye yeni bir okul inşa edilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına çağrı yaptı.

Akçalar Mahalle Muhtarı Salih Avcil, Herkes Duysun’a konu ile ilgili yaptığı açıklamada mahalleye yeni bir okul inşa edileceğini fakat henüz sponsor bulunamadığını ifade etti. Mahallenin okul için uygun bir arsası olduğunu kaydeden Avcil, şu an Bursa’da okul bekleyen mahalleler arasında Akçalar’ın ilk sırada olduğunu söyledi.