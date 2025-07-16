Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl başlatılan dönüşümde 18 ayda teslim sözü verilen dairelerin süresi dolarken, vatandaşlar gecikme, kira yükü ve inşaatların akıbeti konusunda endişe yaşıyor.Mehmet Ali EKMEKÇİ/ a Gazete (BURSA İGFA)

Akpınar Mahallesi’nde yürütülen 1050 Konutları Kentsel Dönüşüm Projesi’nde yaşanan süreç yeni ev hayali kuran hak sahipleri için her geçen gün kabusa dönüşüyor. 1050 Konutlar Akpınar Kentsel Dönüşüm Mağdurları adına konuşan Rüstem Yılmaz, proje sürecindeki gecikmeler ve hak sahiplerinin yaşadığı mağduriyet gündeme taşındı.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜĞÜ

1050 Konutları’nın temellerinin 1977 yılında Merinos Fabrikası çalışanları tarafından kurulan bir kooperatifle atıldığını hatırlatan Yılmaz, bölgenin geçmişte yüzde 70’i sosyal alanlardan oluşan, insan refahını önceleyen bir yaşam merkezi olduğunu vurgularken, beton yoğunluğunun düşük, yeşil alanların bol olduğu bu örnek konut alanının, yıllar içinde değerini koruduğunu ifade etti.

ÇEŞİTLİ ENGELLER VAR

2023 yılında dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın sürecin startını verdiği ve yapılan ortak toplantılarla Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birinin başlatıldığının altını çizen Rüstem Yılmaz, “Eylül 2023’te binalar boşaltıldı, anlaşmalar yapıldı ve yıkımlar başladı. Hak sahiplerine 18 ay boyunca kira yardımı yapılacağı da kamuoyuyla paylaşılmıştı. Gelinen noktada, projedeki teslim tarihi geride kalmasına rağmen daireler henüz teslim edilmedi. Kaba inşaatların çoğu bitmiş fakat içleri daha yapılmamıştır. Bazı binaların temelleri yeni atılmış, kabaları dahi tamamlanmamıştır. İnşaat firmaları, yeni seçilen belediye personelinin projelerin onay sürecini geciktirdiğini ve çeşitli engellerle karşılaştıklarını ifade etmektedir” açıklamasında bulundu.

KİRA YARDIMLARI KESİLDİ

Vatandaşların artan kira yükü altında ezildiğini belirten Yılmaz, “Sözleşmelere göre kira yardımının sona ermesi durumunda yeni ödemenin yüklenici firmalar tarafından karşılanması gerekiyor. 18 ay sonra inşaatlar bitmez ise ödenen kira yardımının ikinci kısmı yüklenici firma tarafından yapılacaktı. Bu söz yerine getirilecek mi? Temmuz ayı olmasına karşın taahhüt yerine gelmedi. Yüksek kira bedelleriyle mücadele eden vatandaşların bir kısmının evlatlarının ya da akrabalarının yanında kalmaya başladı. İnşaat firmaları ticari sıkıntıya girme olasılığı da bulunuyor. Bazı inşaat firmalarının konkordato ilan ettiğini üzülerek izliyoruz. İnşaatları yapan firmalar da böyle bir sürece girerse, bu projeler nasıl tamamlanacak” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN BOZBEY’E ÇAĞRI

1050 Konutlar Akpınar Kentsel Dönüşüm Mağdurları adına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e doğrudan çağrı yapan Rüstem Yılmaz, Başkan Bozbey’in konuyu ivedilikle ele almasını, projedeki sıkıntıların giderilmesi ve hak sahiplerine dairelerinin zamanında teslim edilmesini talep ettiklerini sözlerine ekledi.