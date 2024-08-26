Bursa Alacahırka Mezarlığı’nda bazı mezarlar bakımsızlık sebebiyle toprağın altında kaldı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Alacahırka Mezarlığı’na yönelik şikayetler artıyor.

Bursa’nın Osmanlı döneminden kalma mezarlıklarından biri olan Alacahırka Mezarlığı’nda bazı mezarların bakımsızlık sebebiyle toprağa gömüldüğü görüldü. Öte yandan bazı vatandaşlar tarafından bilinçsizce kullanılan mezarlıkta yere atılan çöpler önemli bir görüntü ve çevre kirliliği oluşturdu.

Kırık mezar taşları ve mezar kabinlerinin de göze çarptığı Alacahırka Mezarlığı’nda yapılan bakımların yetersiz kalması vatandaşın tepkisini çekerken, satın alınan mezarların bakımlarının cenaze yakınları tarafından yapılması gerektiği öğrenildi.