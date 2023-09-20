Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Altıparmak Mahallesi’nin sorunları Mahallemin Muhtarları programı kapsamında gündeme getirildi. Mahalle Muhtarı Mevhibe Rahşan Aslantaş, “Kentsel dönüşümle Bursa’ya yakışır bir merkez olacağız” dedi.Ahmet GÜNAY - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Herkes Duysun ekranlarında "Mahallemin Muhtarları" programı kapsamında bu hafta, Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Altıparmak Mahallesi’nin sorunlarını gündeme getirildi.

Mahalle sakinleri ve mahalle muhtarı, otopark eksikliğinden ve Suriyelilerden yakındılar.

https://youtu.be/CX-PUSe1o5M

“TÜRKÇE KONUŞULMUYOR”

Yabancı uyruklu insanların yarattığı sorunlardan bahseden vatandaşlarımız, “Çok fazla yabancı uyruklu insan var ve Türkçe konuşulmuyor. Zaten kadın olarak sokağa çıkarken giyimimizden veya onların bakışlarından çok rahatsızız. Bir de üzerine kendi ülkemizde yabancıyız. Suriyeliler muazzam bir şekilde kuşattı burayı. İnsanların eskisi gibi ailesiyle gece dışarı çıkma isteği kalmadı. Altıparmak’ta her türlü, her çeşit insan oluştu.” dedi.

Altıparmak Mahalle Muhtarı Mevhibe Rahşan Aslantaş ise yaptığı açıklamada, “Güven problemimiz vardı, sokaklarımızda sıkıntılar vardı. Bunların hepsini çok şükür kurumlarla birlikte düzelttik. Mahallemizin gündeminde kentsel dönüşüm var. Bu şekilde Altıparmak Mahallesi olarak, güvenli ve huzurlu ortamı devam ettirip, kentsel dönüşüme kadar kalırsa çok güzel olacak. Mahallemizin problemi, tüm bölgelerde olduğu gibi Suriyeliler... Bu bir problem mi derseniz, bütün vatandaşın da söylediği gibi, evet. İlk başlarda, geldiklerinde çok büyük sıkıntılar yaşadık. Ama şu an daha oturdu. Genelde mahallemizde kalan Suriyeliler aile şeklinde. Bizim mahallemizde Suriyelileri pek sokakta göremezsiniz. Bizim insanımız nasıl yaşıyorsa, onlar da o şekil yaşıyor. Bu da bizim açımızdan pek sıkıntı yaşatmıyor. Yakında kentsel dönüşüm olacak ve yakında Bursa’ya yakışır bir merkez olucaz.” diye konuştu.