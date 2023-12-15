Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin okul öncesi eğitimde bir marka haline gelen Ana Kucakları’nda eğitim gören minikler, ‘Yerli Malı Haftası’nı renkli bir programla kutladı. Türkiye’nin 7 bölgesine özgü yiyecek, kıyafet ve dans figürlerinin sergilendiği programda, çocuklar yerli malı kullanmanın önemini büyüklere anlattı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla 2019 yılında başlattığı Ana Kucakları, zengin müfredatıyla çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlıyor.

Bugüne kadar 5 binden fazla çocuğun eğitim aldığı Ana Kucakları’nda, Yerli Malı Haftası coşkuyla kutlandı. Türkiye’nin 7 bölgesine ait yöresel yiyecekleri yine yöresel kıyafetlerle tanıtan minikler, sergiledikleri dans figürleriyle de büyük alkış aldı. Sergiyi gezen öğrenciler, öğretmenleri tarafından Türkiye’de üretilen ürünler hakkında bilgilendirildi.

Ana Kucağı’ndaki miniklerin ‘Yerli Malı Haftası’ coşkusuna, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bayhan da ortak oldu. Yöresel ürünlerin sergilendiği stantları gezerek çocuklarla sohbet eden Fethi Yıldız, öğretmenlerden de yerli malı hakkında bilgi aldı. Yerli malı kullanmanın ve yerli üretimi desteklemenin önemine değinen Yıldız, “Yıllar önce Türkiye’nin kendi kendine yetebilen ülkelerden olduğunu söylerdik. Yeni nesil öğretmenlerimizin çocuklarımıza yerli malı kullanmanın ve yerli üretimin önemini en iyi şekilde anlatacağına inanıyorum. Bu sayede tekrar kendi kendine yetebilen ülkelerden olacağımızı düşünüyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak gelecek nesillere yatırım yapıyoruz. Bunun güzel örneklerinden biri de Ana Kucakları’dır” dedi.

Yerli Malı Haftası’nın eğitim müfredatında önemli bir yeri olduğunu söyleyen Ana Kucağı idarecisi Elif Yıldız, yerli malı kullanmanın önemini uygulamalı olarak miniklere anlatmak istediklerini dile getirdi.