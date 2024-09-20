Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yolları araçlara değil, çocukların neşeli seslerine bırakmak adına 22 Eylül Pazar günü toplu taşıma araçlarının yüzde 50 indirimli olacağını açıkladı.BURSA (İGFA) - Bursa’da, Avrupa Hareketlilik Haftası Büyükşehir Belediyesi’nin birbirinden renkli etkinlikleriyle kutlanırken, 22 Eylül Pazar günü Heykel Atatürk Caddesi, 10.00 ile 12.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılarak sadece bisiklet ve yaya ulaşımına açılacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in saat 09.30’da Tophane Saltanat Kapısı’ndan başlatacağı ‘Yeşil Pedalla Yeniden Yeşile’ bisiklet etkinliğiyle start alacak olan program, çocuklara ve yetişkinlere unutamayacakları bir gün geçirme fırsat sunacak. Ulucami ile Valilik Binası arasında yapılacak programda, bisiklet ve e-skuter sürüş eğitimlerinin yanı sıra 4 farklı alanda gazoz kapağı, cilli, yılan, ip atlama, yakar top, don ateş, istop, kuyruk kapmaca, mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım, kutu kutu pense, körebe, davul zurna gibi sokak oyunları oynanacak.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ da 22 Eylül Pazar günü toplu taşıma araçlarının yüzde 50 indirimli olacağını açıkladı. BURULAŞ'tan yapılan açıklamada, "Arabasız Gün’e hazır mısınız? 22 Eylül Pazar günü, Çocukların Heykeli Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yolları araçlara değil, çocukların neşeli seslerine bırakıyoruz. Toplu taşıma araçları yüzde 50 indirimli! Hem şehrimizi keşfedin hem de çevreye bir nefes verin” denildi.

Uygulama Bursakart kullanmak suretiyle, kent içi ayakta yolcu taşıyan hatlarda geçerlidir.

Kaynak: igf