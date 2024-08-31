Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Atıcılar Mahallesi’nde yaşanan su sızıntısı sorunu 11 gündür devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Atıcılar Mahallesi’nde, Ateş Sokak’ta yaşanan su sızıntısı sorunu 11 gündür devam ediyor. 20 Ağustos 2024 tarihinde yapılan haberimize rağmen sorun, hala çözülmedi ve mahalle sakinlerinin endişeleri artıyor.

Bir hafta önce bir evin önünde başlayan ve asfaltın altından geldiği tespit edilen su kaçağı, mahalle sakinleri tarafından yetkililere bildirilse de belediye ve BUSKİ ekipleri tarafından yapılan ilk incelemenin ardından herhangi bir onarım çalışması başlatılmadı. Sızıntının kaynağı tespit edilmesine rağmen, tamirat ve onarım çalışmalarıyla ilgili bir gelişme yaşanmadı.

YETKİLİLER HALA MÜDAHALE ETMEDİ

Mahalle sakinleri, sızıntının binanın temeline zarar verebileceğinden endişe ediyor. Ekiplerin sadece sızıntının olduğu alanı işaretlemekle yetinmesi, sorunun çözümü için yeterli adımın atılmadığı yönünde eleştirilere yol açtı.

Öncesinde bir hafta boyunca yapılması beklenen ama çalışma yapılmayan sorun için haberimizi paylaşmıştık. Üzerinden 11 gün geçti ve son 11 gün boyunca herhangi bir ilerleme kaydedilmediği belirtilirken, Atıcılar Mahallesi sakinleri, yetkililere acil müdahale çağrısında bulunuyor. Su sızıntısının giderek büyümesi ve daha büyük altyapı sorunlarına yol açması ihtimali, mahalle halkını endişelendiriyor.

SAKİNLER ÇÖZÜM BEKLİYOR

Mahalle halkı, yaşanan sorunun derhal çözülmesini ve gerekli onarımların bir an önce başlatılmasını talep ediyor. Sızıntının büyümesi ve altyapı sistemine verebileceği uzun vadeli zararların önüne geçilmesi için yetkililerden acil bir çözüm bekleniyor.

Mahalle sakinleri, yerel yönetimlerin ve ilgili kurumların bu soruna gereken önemi vermesini ve sorunun çözümü için hızlı adımlar atmasını umuyor. Aksi takdirde, daha büyük altyapı sorunları ve maddi zararların ortaya çıkması riski artıyor.