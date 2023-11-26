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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla sudaki kayıp-kaçakta yüzde 20 ile Türkiye’de lider olan Bursa, atık su arıtma tesisi yatırımlarında da zirveye yürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın yüzde 95’ini kapsayacak şekilde BUSKİ marifetiyle atık su arıtımı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Yatırım Bankası’ndan temin edilen 40 milyon 500 bin Euro'luk krediyle hem mevcut tesislerin kapasitesini artırıyor hem de Bursa'ya yeni arıtma tesisleri kazandırıyor.

Atık suları tamamen arıtarak, doğaya en ufak bir zarar vermeden deşarj etmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, son olarak Avrupa Yatırım Bankası’ndan sağlanan krediyle Orhaneli, Orhangazi, İznik ve Doğu Atık Su Arıtma tesislerinin kapasitesini artırıyor.

Diğer taraftan da Marmara Denizi’nde su kalitesinin artmasına katkı sunmak amacıyla Karacabey Yeniköy'e de Atık Su Arıtma Tesisi kazandırıyor.

Doğu Atık Su Arıtma Tesisi’ndeki kapasite artışı çalışmaları tamamlandığında, tesisin arıtma kapasitesinin günlük 240.000 metreküpten, 800.000 metreküpe çıkacağını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kapasite artışına yönelik rehabilitasyon çalışmalarının Kasım 2024’te tamamlanmasının hedeflendiğini vurguladı.

Doğu Atık Su Arıtma Tesisi’nin, 1.550.000’lik nüfusa hizmet edebilecek altyapı donanımına sahip bulunduğunu belirten Başkan Aktaş, “Doğu Atık Su Arıtma Tesisimizin günlük atık su arıtma kapasitesini, 240.000 metreküpten, 800.000 metreküpe çıkarıyoruz. Bu, günlük arıtılan atık su miktarının, yaklaşık dört katına çıkacağı anlamına geliyor. 16 adet atık su arıtma tesisi, 52 adet paket atık su arıtma tesisi, 63 adet doğal atık su arıtma tesisi, 108 adet terfi merkezi ve 1 adet çamur yakma tesisi ile birlikte şehrimizin yüzde 95’inin üzerini kapsayacak şekilde atık su arıtımı sağlamaktayız. Bu vesileyle, 2022 yılı içinde toplam 129 milyon 587 bin 847 metreküplük atık suyun arıtılarak, insan ve çevre sağlığına tehdit oluşturur durumdan çıkarıldığını da hatırlatmak isterim” diye konuştu.

2028 yılına kadar 10 adet atık su arıtma tesisinin kapasite artışının ve revizyonunun yapılması ile birlikte 7 adet ileri atık su arıtma tesisinin yapım işini gerçekleştireceklerine dikkat çeken Başkan Aktaş, bu sayede, şehrin yüzde 100 atık suyunun arıtılmasının sağlanacağını da sözlerine ekledi.