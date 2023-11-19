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Bursa'da Ahmet Vefik Paşa Sahnesi, perdelerini "Harikalar Mutfağı" ile çocuklar için açıyor.BURSA (İGFA) - AVP Bursa Devlet Tiyatrosu , “Harikalar Mutfağı” adlı yeni çocuk oyununu seyirciyle buluşturuyor. Haluk Işık ve Ege Işık’ın yazdığı, Sıdıka Derya Gümral’ın yönettiği oyun 21 Kasım tarihinde saat 14.00’de AVP Sahnesinde prömiyer yapacak.

Papatya Sokağı'nda lokantaları olan iki aşçı Gümüşkepçe ve Kırıkçatal'ın yemek pişirme macerası anlatılıyor. Oyunda, emekle yapılan her işin ancak özen, sevgi ve dikkatle güzelleşebileceği işleniyor.

Dekor tasarımı Aslıhan Üçer’in, kostüm tasarımı Ceren Karahan’nın, ışık tasarımı Ali Karaman’nın, müziğini Oktay Köseoğlu’nun, koreografisini İlyas Odman’nın yaptığı oyunda; Efecan Baştürk, Serkan Çetinkaya, Cengiz Bodur, Çağla Genç Özkaymak, Fatih Kasap ve İpek Abama rol alıyorlar.

Oyunu 5 yaş üzeri çocuklar izleyebilir.







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