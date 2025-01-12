Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların günlük ekran sürelerini bilinçli bir şekilde azaltarak sağlıklı alışkanlıklar geliştirmelerini teşvik etmek amacıyla ‘çevrimdışı etkinliği’ düzenlendi.BURSA (İGFA) - Günümüzde aile bireylerinin teknolojiye olan bağımlılığı artarken, aile ilişkilerinin geliştirilmesi ve sağlıklı bir yaşam tarzı için ekran süresinin azaltılması hayati bir önem kazandı.

Ekrana yoğun olarak maruz kalanlar ruhsal, fiziksel ve sosyal yönden olumsuz yönde etkilenirken, özellikle geleceğin teminatı olan gençler ve çocuklar bağımlı hale geliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi de vatandaşların dijital dünyadan uzaklaşıp keyifli zaman geçirmeleri amacıyla ‘çevrimdışı etkinliği’ düzenledi.

Altıparmak Millet Bahçesi’ndeki Burfaş B Kafe’de yapılan etkinlikte, teknolojik cihazları bir kenara bırakan Bursalılar, satranç, kitap okuma, boyama gibi çeşitli aktivitelere katılarak çevrimdışı bir gün geçirdi. Hem zihinlerini dinlendiren hem de hayal güçlerini hareket geçiren gençler, projeyi düzenleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne de teşekkür etti.