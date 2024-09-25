Bursa’nın içme suyu kaynaklarından Doğancı Barajı ve Nilüfer Barajı’nda su oranı büyük ölçüde azaldı. Doğancı’da doluluk oranı yüzde 52, Nilüfer’de ise yüzde 18’e kadar düştü... İşte 2024 yılı baraj doluluk detayları...BURSA (İGFA) - Bursa’da yaz aylarının kurak geçmesi ve beklenen yağışların yaşanmaması, barajların doluluk oranlarını büyük ölçüde düşürdü. Son dönemlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, Bursa'da kuraklık alarmına neden oldu. Bursa'nın önemli içme suyu kaynaklarından yıllık 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer Barajı'nın doluluk oranı yüzde 18’e düşerken, 40 milyon metreküp kapasiteli Doğancı Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 52'ye kadar geriledi.

SU SEVİYESİ AYDAN AYA DÜŞÜYOR

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (BUSKİ) resmi verilerine göre, Doğancı Barajı’nın geçtiğimiz mart ayı itibarıyla doluluk oranı yüzde 97, Nilüfer Barajı’nın doluluk oranı ise yine aynı dönemde yüzde 98 seviyelerindeydi.

Temmuz ayına kadar bu seviyelerde seyreden baraj doluluk oranları, bu dönemden sonra hızlıca tükenmeye başladı.

Temmuz ayında Doğancı Barajı, yüzde 55 seviyelerine, Nilüfer Barajı ise yüzde 91 seviyelerine geriledi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkları ve su kaynaklarının verimli kullanılamaması su seviyelerini adeta dibe getirdi.

BURSA BARAJLARINDAKİ SON DURUM

25 Eylül 2024 (bugün) itibarıyla barajların doluluk oranları ise şöyle;

Doğancı Barajı : Yüzde 52

Nilüfer Barajı : Yüzde 18

ÇARE YAĞIŞ VE TASARRUF

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi BUSKİ yetkilileri, su kaynaklarının verimli kullanılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Kaynakların israf edilmemesi ve gereksiz kullanımın önüne geçilmesi gerektiğini üstüne basa basa vurgulayan yetkililer, özellikle kuraklık yaşanan dönemlerde su tüketimi konusunda dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyorlar.

Öte yandan son günlerde Bursa’da bölgesel olarak görülen yağışlar da barajları doldurmaya yetmedi. Sonbahar aylarında yeterli yağışın olmaması durumunda Bursalıları zor günler bekliyor.