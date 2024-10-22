Bursa'da kurak geçen sonbahar nedeniyle Bursa barajları adeta kuruma noktasına geldi. Şehrin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Doğancı Barajı’nda su seviyesi yüzde 45, Nilüfer Barajı’ndaki su seviyesi ise yüzde 2’ye kadar düştü.İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa barajlarındaki su oranları her geçen gün daha da düşüyor Son 10 yılın en kurak Ekim ayını geçiren Bursa'da Doğancı ve Nilüfer Barajlarındaki su oranları bugün itibariyle Nilüfer Barajı'nda yüzde 2, Doğancı Barajı’nda ise yüzde 45 olarak ölçüldü.

İki barajın ortalama doluluk oranı yüzde 23'e kadar geriledi.



Meteorolojik verilere göre hava sıcaklıkları düşse de Ekim ayı sonuna kadar Bursa’da yağış beklenmiyor.