Bursa Barosu Tüketici Hakları Komisyonu, özel okul velilerini, kurumların yüzde 200-300 oranlarındaki fiyat artışları konusunda uyardı. Dünya Tüketiciler Günü nedeniyle yapılan açıklamada “Veliler kanun ve yönetmeliğe aykırı olan yüksek zam taleplerini kabul etmemeli; haklarını hakem heyetlerinde veya tüketici mahkemelerinde aramalıdırlar. Eğitim ücretleri bakımından, 2023 yılı TEFE-TÜFE enflasyon oranı ortalaması +5 puan oranının üzerindeki zam oranını kabul etmemelidir” denildi.

BURSA (İGFA) - Bursa Barosu Başkanı Av. Metin Öztosun, Genel Sekreter Av. Yener Poroy’un da katılımıyla basın açıklaması yapan Tüketici Hakları Komisyonu Başkanı Av. Okan Özkaya, gelişen teknolojik imkanlar, artan tüketim harcamaları ve bireysel kredi kullanımının yaygınlaşmasıyla, alıcı ve satıcıları daha sık karşı karşıya getirdiğini, çözümlenemeyen tüketici sorunlarının sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Özkaya, tüketicilerin maruz kaldıkları bu durumlara karşı Resmi Gazete’de yayımlanan ilan uyarınca 2024 yılı için yapılacak başvurularda değeri 104.000,00-TL (yüzdört bin) altında bulunan uyuşmazlıklarda, il veya ilçe tüketici hakem heyetlerinin, bu limiti aşan durumlarda ise tüketici mahkemelerinin yetkili olduğunu hatırlattı.

Tüketici mahkemesi görev alanına giren konularda arabuluculuk başvurusu yapma gibi dava şartları da olabileceğinden tüketicilerin hak kayıplarına uğramamaları için avukatlardan hukuki destek almalarını tavsiye eden Özkaya, şöyle konuştu:

“Günümüzde bazı özel okulların fahiş zam talebi ile tüketicileri zor duruma düşürdüğü sıkça karşımıza çıkmaktadır. Bu okullar yasa, yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerini yok sayarak % 200-300’lere varan zam talebinde bulunmaktadırlar. Okul eğitim ücreti dışında ayrıca; yemek, kırtasiye ve servis ücretlerine % 200-300’lere varan zam talebinde bulunmaktadırlar. Hukuka aykırı olarak kayıt yenilemek için bu hizmetlerin de alınmasını mecbur kılmaktadırlar. Veliler kanun ve yönetmeliğe aykırı olan yüksek zam taleplerini kabul etmemeli; haklarını hakem heyetlerinde veya tüketici mahkemelerinde aramalıdırlar. Eğitim ücretleri bakımından, 2023 yılı TEFE-TÜFE enflasyon oranı ortalaması +5 puan oranının üzerindeki zam oranını kabul etmemelidir. Bu oran üzerinde yapılan ödemelerin iadesi de veliler tarafından miktar itibarıyla hakem heyetlerinden veya tüketici mahkemelerinden talep edilmelidir. Dava hakkını kaybetmek istemeyen tüketiciler tarafından ödeme yapılacaksa ihtirazi kayıt koşulu ile yapılmalıdır.

Aynı fahiş zam durumu devretatil ve devremülk yolu ile tatil yapmayı tercih eden tüketicileri de mağdur etmektedir. Aradaki sözleşmeye uygun olmayacak şekilde yapılan zamlar nedeniyle insanlar haklarını aramaktan geri durmamalıdırlar.”