Bursa basınının önde gelen isimlerinden 57 yaşındaki gazeteci Ali Aydoğdu, bir süredir gördüğü tedaviye rağmen yaşamını yitirdi.BURSA (İGFA) - Bursa basın camiasının sevilen ismi Ali Aydoğdu, bir süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü.

Ali Aydoğdu’nun cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Ataevler Selimiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'na defnedilecek.

Törene, Aydoğdu’nun ailesi, dostları ve Bursa basın camiasından pek çok kişinin katılması bekleniyor.