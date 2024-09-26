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Basketbol Süper Ligi’ nde de görev yapan genç hakem Çatalkaş’ın ani ölümü, basketbol camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Bursa’da basketbol masa hakemi Adem Çatalkaş, geçirdiği rahatsızlık sonrası kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti. BURSA (İGFA) - Bursa Basketbol camiasının tanınmış masa hakemlerinden 35 yaşındaki Adem Çatalkaş , 13 Eylül günü kalp rahatsızlığı nedeniyle Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Genç hakem, 13 günlük yaşam savaşını kaybederek bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

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