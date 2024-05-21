AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden ve geride kalan sezonda play-off oynayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Başantrenör Cemal Bora Şensoy’la yeniden anlaştı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2021-2022 sezonunun ikinci devresinde takımın başına geçen deneyimli antrenörle Fethiye Spor Tesisleri’nde Kulüp Başkanı Muhammet Aydın’ın da yer aldığı törenle yeni sözleşme imzaladı. Yapılan sözleşmeyle 3 sezondur takımın başantrenörlüğünü yapan Cemal Bora Şensoy yeni sezonda da takımın başında yer alacak.BURSA (İGFA) - Cemal Bora Şensoy’la yeniden anlaşma sağladıkları için mutlu olduklarını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın, “Cemal Bora Şensoy hocamızın önderliğinde takımımızın iyi bir sezon geçireceğine inancım tam. Anlaşma her iki taraf için de hayırlı olsun” diye konuştu. Bursa Büyükşehir Belediyespor’la yeniden anlaşmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Cemal Borsa Şensoy ise “Güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Bu kulübün bir parçası olmaktan mutluyum. Başarılı bir sezon geçirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

1984 Ordu doğumlu Cemal Borsa Şensoy, daha önce 4 sezon Salihli Belediyespor Kadın Voleybol Takımı’nı çalıştırdı. Bu ekipte 1. Lig ve Sultanlar Ligi’nde görev alan Şensoy, ardından İnegöl Belediyespor’un 1. Lig’e yükselen takımının başantrenörlüğünü ve aynı ekipte Efeler Ligi’nde yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra, 2021-2022 sezonunun ilkyarısında Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı’nda yardımcı antrenörlük yaptı. Aynı sezonun ikinci devresinde takımın başantrenörlüğünü üstlenen Şensoy, 3 sezondur da takımın başında yer alıyor.