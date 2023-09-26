Bursa Belediyeler Birliği’nin belirli aralıklarla gerçekleştirilen encümen toplantısı, Pazartesi günü İnegöl Belediyesi ev sahipliğinde İnegöl’de yapıldı.BURSA (İGFA) - Her ay farklı bir ilçede gerçekleştirilen Bursa Belediyeler Birliği encümen toplantılarının bu ayki durağı İnegöl oldu.

Birliğin rutin encümen toplantısı İnegöl Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın ev sahipliğinde Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın Başkanlığında yapılan toplantıya; Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, Bursa Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Mithat Uzun ve Birlik Saymanı Sıtkı Onuk katıldı.

İKİ PROJE YERİNDE İNCELENDİ

İnegöl Belediyesi Encümen Salonunda yapılan toplantı sonrası, şehirde devam eden iki proje yerinde incelendi.

Kent Meydanı ve Yeni Yaşam Alanı ile Merkez Park projelerinin alan incelemesi sırasında misafir Başkanlara projelere ilişkin bilgiler verildi.