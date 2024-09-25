Bursa’da merkez ve ilçe belediyelerinin üye olduğu Bursa Belediyeler Birliği’nin 2. Olağan Meclis Toplantısı’nda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Uludağ Swiss Otel'de gerçekleştirilen toplantıda Yıldırım Belediye Başkanı ve Bursa Belediyeler Birliği Başkanı Oktay Yılmaz, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden birliğin yaptığı çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

BURSA (İGFA) - Birlik üyesi belediye başkanları ve seçilmiş belediye meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen meclis toplantısında, 2025 Mali Yılı Bütçesi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca Büyükorhan Belediyesi birliğe katıldı.

Toplantıda ayrıca üye belediyelerin personeline yönelik düzenlenecek eğitim programları da görüşüldü. Meclis sonrası, Marmara Belediyeler Birliği Eğitmeni Dr. İbrahim Kapaklıkaya’nın anlatımıyla ‘Belediye Başkanları ve Meclis Üyeleri Görev Yetki ve Sorumlulukları’ ile ‘Encümen ve Komisyonların Çalışma Usül ve Esasları’ sunumu yapıldı.

Bursa Belediyeler Birliği olarak hizmet içi eğitim seminerlerini önemsediklerine vurgu yapan Başkan Yılmaz, eğitim çalışmaları açısından çok verimli bir dönem geçireceklerini dile getirdi.