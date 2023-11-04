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Bursa’da 206 yılında kurulan ve birçok sosyal faaliyetle Bursa’daki Bileciklilerin destekçisi olan Bursa Bilecikliler Derneği Üyeleri Bilecik’in Pazaryeri ilçesindeki köy ziyaretleri ile dernek faaliyetlerini köylü vatandaşlara anlatıyor.Pazaryeri Gündem/ BİLECİK İGFA Bursa Bilecikliler Derneği Başkanı Erdoğan Mısırlı ve yönetimi Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere Köyünü ziyaret ederken, köylü vatandaşlarla tanışıp derneğin Bursa’daki faaliyeti hakkında bilgiler verdi.

Köy muhtarı İsmail Yenitürk’ten köy hakkında bilgiler alan Başkan Mısırlı Gümüşdere köyü halkının misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Mısırlı, "Bursa Bilecikliler Derneği olarak Bursa’daki hemşehrilerimiz ile 40 bin kişilik bir aileyiz. Derneğimiz sadece Bursa’da değil Bilecik’teki ilçelerimizde ve köylerimizde hemşehrilerimizin sorun ve isteklerine çözüm üretmeye çalışıyor. Bursa Bilecikliler Derneği olarak yaptığımız her türlü sosyal faaliyetlerde bizlere destek olan Pazaryeri Belediye Başkanımız Zekiye Tekin Hanımefendi'ye, Soydan Boza İsmail Soydan’a ve Nur Kasap Mesut Kök’e hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

