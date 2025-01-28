Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, bu hafta dinleyicilerine derin duygularla yoğrulmuş bir müzik programı sunmaya hazırlanıyor. Her biri farklı bir hikâye anlatan eserlerle, dinleyicileri müzikal bir keşfe davet ediyor.BURSA (İGFA) - Konser, Oktay Zülfikarov’un derin anlamlar taşıyan eseri “Şanlan Benim Ey Halkım” ile başlayacak. Bu eser, halkına duyulan sevgi ve bağlılığın, güçlü bir müzik diliyle ifade edildiği etkileyici bir yapıt. Ardından, Hacı Hanmemmedov’un Tar Konçertosu sahne alacak. Azerbaycan müziğinin geleneksel tınılarını modern orkestrasyonla buluşturan bu eser, bireysel duyguları yoğun bir şekilde işliyor. Konçerto, ünlü Azerbaycanlı tar sanatçısı Sahib Paşazade tarafından icra edilecek ve izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Programın devamında, Kara Karayev’in “Leyla ve Mecnun Suiti” ile bir halk hikâyesinin evrensel trajedisi müzikle buluşacak. Bu eser, aşkın, fedakârlığın ve insanlığın ortak duygularını güçlü bir şekilde yansıtarak dinleyicileri derinden etkileyecek.

Konserin finalinde ise Çaykovski’nin ölümsüz eseri “Romeo ve Juliet Suiti” yer alıyor. Leyla ile Mecnun’un dramatik ezgilerinin ardından Çaykovski’nin romantik tınıları, iki büyük aşk hikayesini birleştirerek zamansız bir müzikal bütünlük sunacak.

Orkestrayı, uluslararası başarılarıyla adından söz ettiren ve Azerbaycan Filarmoni Orkestrası’nın daimi şefi olan Fuad İbrahimov yönetecek.