Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) bu haftaki konserini, programın tamamı Türk bestecilerin eserlerinden oluşan bir repertuvarla, geleceğimizi şekillendiren ve fedakârca çalışan öğretmenlerimize ithaf ediyor.BURSA (İGFA) - Türk çağdaş müziğinin önde gelen isimlerinden Ulvi Cemal Erkin’in Keman Konçertosu ile başlayacak. Ardından, Hasan Ferit Alnar’ın Prelüd ve İki Dans eserinden “İki Dans” bölümü seslendirilecek. Bu eser, Türk müziğinin evrensel çoksesli müzikle uyumunu ortaya koyuyor.

Programda ayrıca Bursa’da ilk kez seslendirilecek olan Ulvi Cemal Erkin’in Senfonik Bölüm başlıklı eseri yer alıyor. Konser, yine Erkin’in Köçekçe adlı eseriyle sona erecek. Bu eser, Anadolu’nun ezgilerini dinleyicilere aktarıyor.

BBDSO, programını daimi şefi Naci Özgüç yönetiminde gerçekleştirecek. Konserde, solist olarak İdil Yünkuş sahne alacak.