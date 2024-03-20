Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Emek Mahallesi’ne kazandırılan ve Bursa’ya tarihinde ilk kez olimpiyat madalyası kazandıran Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün’ün adı verilen gençlik ve spor merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.BURSA (İGFA) - Bursa’yı sporda da marka şehir haline getirmek amacıyla amatör kulüpleri desteklemenin yanında şehre ‘branşlara özel’ spor tesisleri kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Emek Mahallesi’nde de ayrıcalıklı bir tesis inşa etti.

Toplamda 1420 metrekare kullanım alanına sahip olacak tesis, Bursa Büyükşehir Belediyespor’un olimpiyat madalyalı milli tekvandocusu Hatice Kübra İlgün’ün adını taşıyacak.

Emek Hatice Kübra İlgün Gençlik ve Spor Tesisinin zemin katında giriş katında tekvando ve güreş salonu, soyunma odaları ve antrenör odaları yer alıyor.

Birinci katında ise gençlik merkezi, kütüphane, sesli okuma salonu, diyetisyen/psikolog odası, mescit ve ders çalışma alanları ile idari birimler bulunuyor. Çevre düzenlemesi ve açık otoparkı ile bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan tesis, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle inşa edildi. Tesisin açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Büyükşehir Belediyespor Başkanı ve AK Parti ve Cumhur İttifakı Mudanya Belediyesi başkan adayı Gökhan Dinçer, olimpiyat madalyalı milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün ve ailesi, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, olimpiyatlarda derece elde ederek bayrağımızı göndere çeken Hatice Kübra İlgün’ün adını bir tesiste vermekten büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Bu tesisten birçok başarılı sporcunun yetişeceğini belirten Başkan Alinur Aktaş, yeni Hatice Kübra İlgün’lerin, Mete Gazoz’ların yetişmesine tesisin aracılık edeceğine inandığını ifade etti. Gençlere ve çocuklara ayrı önem verdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Emek bölgesinde ana kucağı ve yüzme havuzu beklentisi olduğunu biliyoruz. Mayıs ayında havuz inşaatına başlıyoruz. Emek bölgesine ikinci ve büyük kapasiteli ana kucağımızı da en kısa zamanda açacağız. YKS kurslarıyla, meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine verilen burslarla, BİKO marifetiyle istihdam ve stajlarla, yurtiçi ve yurtdışı gezilerle, sportif faaliyetlerle gençlerimizi hayata en iyi şekilde hazırlıyoruz. Yeni dönemde gençlere dair önemli projelerimiz var. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan destekler alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni başarılar da peşi sıra gelmeye başlıyor. 10 bin olan burs sayımızı yeni dönemde 16 bine çıkartıyoruz. 16 olan gençlik merkezi sayısını 50’ye çıkartacağız. 6 olan YKS kurs merkezini 15’e çıkartacağız. Hepsi gençlerimiz için” dedi.

“GURUR DUYUYORUZ”

Gençlere kendilerine güvenmesini isteyen Başkan Aktaş, “Hatice Kübra İlgün’ün ailesine, böyle hayırlı bir evladı Türkiye’ye armağan ettikleri için teşekkür ediyorum. Hatice Kübra da çalışarak, inanarak ve kendine güvenerek başarılar elde etti. Yeter ki içinizde inancınız olsun. Gayretinizi ortaya koyarsanız mutlaka gerisi gelecektir. Tekvando branşında göğsümüzü kabartan Hatice kızımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda üçüncü olarak Bursa’ya tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını kazandırdı. Sporcumuzun 2 dünya üçüncülüğü, 1 dünya ikinciliği var ve aynı zamanda son Avrupa şampiyonu. Kendisi bu yılın başında Türkiye Kristal Küre Ödülleri'nde 'yılın en iyi kadın sporcusu' da seçildi. Hatice Kübra’ya az bile diyorum. Kendisini tebrik ediyorum. Gurur duyuyoruz. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Bu isim de bu salona hayırlı olsun”

HEDEF 2024 PARİS OLİMPİYATLARI

Bursa’ya ilk olimpiyat madalyasını getiren milli tekvandocusu Hatice Kübra İlgün, adının çok kıymetli bir tesiste yaşatılacak olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan milli sporcu İlgün, “Başarılarımın böyle bir tesiste yaşatılacak olması, arkamda bir eser bırakmış olmak benim için gurur verici. Elbette ben tek başıma değilim. Beni her zaman destekleyen aileme teşekkür ediyorum. 18 senedir beni bu sporda sonuna kadar destekleyen ve arkamda duran, bu seviyeye gelmeme yardım eden antrenörüm Fikret Temoçin’e teşekkür ediyorum. 2009’da babamı kaybettim. Baba yarılarıma, amca yarılarıma, herkese teşekkür ediyorum. Buraya adımın verilmesine vesile başta Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a, kulüp başkanımız Gökhan Dinçer’e, il müdürüne, kulüp müdürüne, beni dualarıyla destekleyen Bursalılara teşekkür ediyorum. İnşallah bu salondan nice olimpiyat, Avrupa ve dünya şampiyonları çıkacak. 2024 Paris Olimpiyatları’nda tüm gücümle savaşıp altın madalyayı Bursa’ya getirerek tekrar tarihe geçmek istiyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş, Hatice Kübra İlgün ve ailesi sahneye çıkarak, tesislerin açılış kurdelesini birlikte kesti.

Başkan Aktaş ve beraberindekiler daha sonra tesisi gezdi.