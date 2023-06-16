Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği / BURSA BUSADER Başkanı Tülin Günbatılı, görkemli bir devir teslim töreniyle görevini yeni başkan Elif Evke'ye teslim etti.BURSA (İGFA) - Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri / BUSADER Federasyonu bünyesinde yer alan BURSA BUSADER'de bayrak değişimi heyecanı yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen genel kurulda BURSA BUSADER 2023-2025 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Elif Evke, Almira Otel Alluna Havuzbaşı'ndaki görkemli törenle görevini geçen dönem başkanı Tülin Günbatılı'dan devraldı.

Hem duygusal hem de gururlu anların yaşandığı, 2 yıllık çalışmaların yer aldığı faaliyet filminin gösterimiyle başlayan gecede veda konuşmasını yapan Tülin Günbatılı, görevi süresince yanında olan herkese teşekkür etti. Yeni üyelerin rozetlerini takılmasının ardından Yönetim kurulu başta olmak üzere tüm yönetim takımına ve komite başkanlarına teşekkür plaketi sunan Tülin Günbatılı, başkanlık rozetini takarak ünvanını Elif Evke'ye devretti.

Davete katılan seçkin konuklar iki başkanı ayakta alkışlarken Elif Evke, Tülin Günbatılı’ya teşekkür ederek çiçek verdi. İki başkanın Federasyon Başkanını davet ederek çiçek vermesi, son sözü kendisine bırakmasıyla tören sona erdi. Tüm yönetim ekibi, bu renkli geceyi pasta keserek kutladı.

SANART BUSADER KURULUYOR

Törene katılan ve gecede bir konuşma yapan BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle ise gerek tüm üyelere gerekse kamuoyuna yeni bir müjde verdi. Federasyon çatısı altında yer alan BURSA BUSADER, Veteran BUSADER, Genç BUSADER, İSTANBUL BUSADER VE ANSEDER'e yeni bir derneğin daha ekleneceğini belirten Özgüle, Sanart BUSADER ile federasyon yapısının daha da güçleneceğini dile getirdi. Özgüle'nin sahneye davet ettiği Sanat BUSADER'in kurucu başkanı Sinem Uğurgün ise kuruluş sürecinin artık sona geldiğini ve tatlı bir heyecan yaşadıklarını ifade etti.