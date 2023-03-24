Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği/ Bursa BUSADER, deprem felaketinin ardından gerçekleştirdiği ilk toplantıda Psikolog Bahar Berk ile ‘Deprem Sonrası Psikolojik Regülasyon’u konuştu.BURSA (İGFA) - Depremin ardından çatısı altında bulunduğu Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu güç birliğinde harekete geçerek bölgeye yardımlarını ulaştıran Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği (Bursa BUSADER), deprem nedeniyle ara verilen toplantılarının ilkini Podyum Davet’te gerçekleştirdi.

Psikolog Bahar Berk’in konuşmacı konuk olduğu toplantıda depremle birlikte olumsuz etkilenen psikolojilere çareler konuşuldu.

‘Deprem Sonrası Psikolojik Regülasyon’ başlıklı söyleşisinde BUSADER üyelerine yaşanan travmalara iyi gelecek tüyolar veren Berk, ilgiyle dinlendi.

BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle’nin de katıldığı toplantının finalinde Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Tülin Günbatılı, Psikolog Bahar Berk’e plaketle teşekkür etti.