Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, mahalle muhtarlarına 5 yılın planlarını anlattı.bursaekspress.com / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde tüm mahalle muhtarları ve meclis üyeleriyle kahvaltıda bir araya gelen Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, 5 yıllık hizmet döneminin değerlendirmesini ve gelecek 5 yılın planlamasını muhtarlara anlattı.

Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz yaptığı açıklamasında, lokasyon olarak ilçenin en güzel noktası olan Cuma Barajı yanında daha önce gayrimeşru bir mekan olan tesisi necis bir halden nezih bir mekana dönüştürerek halkımızın hizmetine sunduklarını anımsattı.

Başkan Korkmaz, pandemi, doğal afetler ve ekonomik krizlerle geçen belediyecilik tarihinin en zor dönemini el birliği ve dayanışmayla atlattıklarını belirterek, Büyükorhan için vizyon projelere imza atacaklarını söyledi. Başkan Korkmaz, "Bizler kadar Büyükorhanlı Muhtarlarımızında emekleri var katılan katkı koyan destek olan herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.