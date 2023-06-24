Özellikle yaz aylarında içme suyu ihtiyacını tankerlerle taşıyarak çözen Bursa’nın Büyükorhan ilçesi Elekçalı Mahallesi sakinleri, içme suyu sorununun çözümüyle adeta çifte bayram yaşadı. Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün isale hattı yatırımıyla Kurban Bayramı öncesi mahalleli kesintisiz içme suyuna kavuştu.BURSA (İGFA) - Arıtma tesisleri, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları, derin kuyu sondajları ve su depolarıyla Bursa'nın güçlü bir altyapıya kavuşması için çalışmalarını hızla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde de yaşam kalitesini yükseltmeye devam ediyor. Stratejik plan doğrultusunda 17 ilçeyi kapsayan yatırımlarla kentin en ücra köşelerine kadar hizmetlerini ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, dağ ilçelerinde yaşanan altyapı sorunlarını da bir bir çözüyor. Çalışmalar kapsamında daha önce yeterli kaynak olmadığı için özellikle yaz aylarında su ihtiyacının tankerle taşınarak karşılandığı Ericek, Geynik, Mazlumlar, Osmanlar ve Piribeyler Mahallelerini kesintisiz içme suyuna kavuşturan şimdi de Büyükorhan’ın Elekçalı Mahallesi sakinlerinin yüzünü güldürdü.

270 GÜN TAŞIMA SU

Yılın 270 günü su ihtiyacının tankerlerle taşınarak karşılandığı Elekçalı Mahallesine kesintisiz içme suyu getirmek için BUSKİ tarafından 12 bin 100 metre isale hattı imalatı yapıldı. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala tamamlanan çalışma ile kesintisiz içme suyuna kavuşan mahalle sakinleri adeta çifte bayram yaşadı. Kırsal mahallelerde önceliği altyapı ve ulaşım yatırımlarına verdiklerini hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlıklı içme suyuna erişimin önündeki tüm engelleri kaldırmak için yoğun çaba harcadıklarını söyledi. Son yatırımla birlikte Elekçalı mahallelesinin kronik içme suyu sorununu tamamen ortadan kaldırdıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Bayram öncesi çalışmayı tamamlayıp, mahalle halkının hizmetine sunduk. Bu sayede vatandaşlarımız çifte bayram yaşayacak” dedi.