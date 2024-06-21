Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde meydana gelen yangın büyük korkuya yol açtı.BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Büyükorhan ilçemiz Demirler köyü mevkisinde saat 13.45 civarında orman yangını meydana gelmiştir. Ekiplerimiz derhal yangın yerine intikal etmiş ve söndürme çalışmalarına başlamıştır. Orman yangınına; yaklaşık 1000 personel ve 210 araç ile havadan ve karadan müdahale edilerek arazinin 250 hektarlık bölgesinde yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayı meydana gelmemiştir.

Orman yangınlarına karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmaları büyük önem taşımaktadır. Valiliğimizce yasaklanan ormanlık alanlara girmemeleri, kesinlikle anız yakmamaları, bağ, bahçe ve sera temizlik işlerinde ateş kullanımından kaçınmaları, yol kenarlarına yangına neden olabilecek çöp, sigara izmariti vb. maddeleri bırakmamaları, uyarılara dikkat etmeleri ve görülen olumsuzlukları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletmeleri konusunda vatandaşlarımızı duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Türk Kızılayı Bursa Şubesi ekipleri de bölgeye intikal ederek, gıda yardımında bulundu.