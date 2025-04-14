Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti Bursa İl Başkanı tarafından yapılacak suç duyurusuna sert yanıt verdi. Bozbey, "Bursaspor'un şampiyonluğunun mutluluğunu yaşıyoruz, veremeyeceğimiz hesap yok" ifadelerini kullandı.Gülsün ARSLAN - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Lokantası ikinci şubesinin açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’ın kendisi hakkında yapacağı suç duyurusuna sert yanıt verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor'un şampiyon olmasından dolayı dünden beri mutlu olduklarını belirterek, "Birileri savcılığa gidip suç duyurusunda bulunacakmış. Paldır küldür neden gidiyorlar? Verilmeyecek hesabımız yok, buyurun gidin. Biz Bursa için, Bursalılar ve Bursaspor için çalıştık, ne yaptıysak helal olsun. Bundan sonra daha fazlasını yapacağız” dedi.

Göreve geldiklerinden beri kenti birleştiren bir anlayışla hizmet verdiklerini vurgulayan Başkan Bozbey, ihtiyaç duyulan her alanda ayrım yapmadan çalıştıklarını söyledi.

Kimseyi ötekileştirmediklerini ifade eden Başkan Bozbey, hizmetleri nerede ihtiyaç varsa orada yapmaya devam edeceklerini kaydetti.