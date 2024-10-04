Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sanat sezonunu ‘Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü’ adlı oyunla açtı. Oyunda emeği geçenleri tebrik eden Başkan Mustafa Bozbey, “Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar ile bundan sonra çok güzel işlere imza atacağız. Tiyatroyu, 17 ilçemize de taşıyacağız” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa’da onlarca yerli ve yabancı oyunu sanatseverlerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2024-2025 sanat sezonunu da önemli bir eserle açtı. Nobel Edebiyat Ödülü sahibi İtalyan yazar Dario Fo'nun başyapıtlarından biri olan 'Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü' adlı oyunla izleyici karşısına çıkan Şehir Tiyatrosu, muhteşem performansıyla bir kez daha tiyatro severleri büyüledi. Tayyare Kültür Merkezi’ndeki yeni sezonun prömiyerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey’in yanı sıra, Bursa Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar, usta sanatçı Füsun Demirel, daire başkanları, şube müdürleri ve çok sayıda sanatsever katıldı. 1969'un Milano’sunda geçen oyunda, Duomo Meydanı yakınlarında bir bomba patlar ve 16 kişi yaşamını yitirir. Polis ve iktidar yanlısı bir kısım medya olayı ‘solcu anarşistlerin’ eylemi olarak göstermek ister. Polis patlamadan anarşistleri sorumlu tutar ve Giuseppe Pinelli'yi gözaltına alır. Sorgudaki 3. günün sonunda Pinelli, sabah polis merkezi binasının önündeki kaldırımlar üzerinde ölü bulunur. Polis, sorgu sırasında anarşistin binanın beşinci katından ‘kaza sonucu’ düştüğünü söyler. Bu sırada aynı binaya ‘akıllı bir deli’ sorgulanmak üzere getirilmiştir. Emniyetteki olaylar böylece başlar. Volkan Yıldız, Mehmet Eren Topçak, Aykan Yılmaz, Serdar Soyer, Kutlay Akbal, Mustafa Şahin ve İpek Zeylan’ın rol aldığı oyunu Murat Karasu yönetiyor. Oyunda, yönetmen yardımcılığını Didem Hun Liman, dekor tasarımını Ethem Özbora, kostüm tasarımını Nalan Alaylı, ışık tasarımını Ayşe Sedef Ayter, hareket düzenini Cihan Yöntem-Utku Demirkaya üstleniyor. “TİYATROYU, 17 İLÇEMİZE DE TAŞIYACAĞIZ” Tiyatrocuların, performanslarıyla sahnede adeta devleştiği oyunu beğeniyle izleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, oyunun sonunda sahneye çıkarak tiyatrocuları tebrik etti. Bursa Şehir Tiyatrosu’nun kurucusu Feyha Çelenk, yönetmen Murat Karasu ve Bursa Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar ile birlikte sahneye çıkan Başkan Mustafa Bozbey, Feyha Çelenk’in izinden çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Şehir Tiyatrosu’nda bugüne kadar emeği geçen herkesi kutlayan Başkan Bozbey, “Harika bir oyun izledik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ali Düşenkalkar ile bundan sonra çok güzel işlere imza atacağız. Tiyatroyu, 17 ilçemize de taşıyacağız. Tüm halkımızla tiyatroyu buluşturacağız” dedi. Çok büyük emekler verdikleri Bursa Şehir Tiyatrosu’nda tekrar bulunmaktan büyük keyif aldığın söyleyen Feyha Çelenk, verdiği desteklerden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür etti. Gözyaşlarını tutamayan Çelenk, tiyatronun yeniden emin ellerde olduğu görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bursa Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar ise oyun sonunda tüm oyuncular adına ağaç diktiklerini açıklayarak, belgelerini tiyatroculara takdim etti. Yeni dönemde tiyatroyu ilçelere de taşıyacaklarını söyleyen Düşenkalkar, sahneleri çoğaltmaya çalışırken oyunları da seçtiklerini belirtti. En yetkin yönetmenlerle çalışacaklarını ifade eden Düşenkalkar, “Bursa seyircisini bekliyoruz. Bizimle beraber kucaklaşmalarını, kavuşmalarını istiyoruz. Bu oyunun kadrosunu Murat Karasu kurdu. Biz yönetmenlere o özgürlüğü veriyoruz. Oyuncu seçiminde de pantolon uyduramadık, gömlek verelim demeyeceğiz. Bu iş, sanat, estetik, hoşgörü ve değerler işidir. Hep beraber doğru için ve Bursa için çalışacağız. 'Gülümseyiniz Bursa’dasınız. Bursa’nın, şehrin tiyatrosundasınız' diyeceğiz” dedi.

Oyunun çevirmenliğini üstlenen usta sanatçı Füsun Demirel, Bursa Şehir Tiyatrosu’nun oyuna talip olduğunu öğrendiğinde çok mutlu olduğunu dile getirdi. İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda 11 yıl boyunca Murat Karasu’nun rejisiyle oyunu sergilediklerini anlatan Demirel, “Bu oyun özel tiyatrolar tarafından da çok oynandı. Bu kadar taze kalması, güncel olması, seyirciyle buluşması mutluluk verici. Ben bir köprü görevi gördüm. Murat Karasu’nun rejisiyle çok güzel bir oyun izledim. Gurur duydum. Uzun yıllar bu oyun oynasın ve pek çok kişiye dokunsun istiyorum” dedi.