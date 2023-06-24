Bunlar da ilginizi çekebilir

Emre Berat Fırat geride kalan sezonda 26 maçta forma giydi. Bursa Büyükşehir Belediyespor, daha önce iç transferde smaçör Gökhan Gökgöz, orta oyuncu Emre Batur, smaçör Dmitrii Bahov ve libero Caner Ergül’le sözleşme yeniledi

AXA Sigorta Efeler Ligi 2023-2024 sezonu transfer çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, smaçör Emre Berat Fırat’la yola devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - 2022-2023 sezonunda takım kadrosunda yer alan 1999 doğumlu, 1.88 boyundaki smaçör Emre Berat Fırat, yeni sezonda da Bursa Büyükşehri Belediyespor’un başarısı için ter dökecek.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.