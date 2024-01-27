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AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 17. haftada sahasında Galatasaray HDI Sigorta’ya 3-2 mağlup oldu.BURSA (İGFA) - Ligin ilk yarısında 3-0 mağlup olduğu rakibiyle Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelen Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibi karşısında ilk seti 25-19 kaybetti. Son iki maçından galibiyetle ayrılmayı başaran Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci sette ise daha etkili gözüktü. Kendisi gibi oynadığı 16 maçta 10 galibiyeti bulunan Galatasaray HDI Sigorta karşısında ikinci seti 25-19 alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü seti 25-19 kaybetti. Ancak dördüncü seti 25-20 alan Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı tie-break setine taşıdı. Final setine oldukça iyi başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, saha değişiminin ardından üstünlüğü kaptırdı ve seti 15-12, maçı da 3-2 kaybetti. Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin 18. haftasında 3 Şubat 2024 Cumartesi günü deplasmanda Ziraat Bankkart’a konuk olacak.

SALON : Cengiz Göllü

HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Melike Erol Özkan

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Orçun Ergün, Bahov, Emre Batur, Okello (Caner Ergül (L), Ahmet Samet Baltacı, Mehmet Hacıoğlu, Emre Berat Fırat)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Hadrava, Burak Güngör, Ahmet Tümer, Zimmermann, Kujundzic, Oğuzhan Karasu (Beytullah Hatipoğlu (L), Mijailovic, Çağatay Durmaz, Muzaffer Yönet, Onur Günaydı)

SETLER: 19-25, 25-19, 19-25, 25-20

SÜRE: 131 Dakika (27, 26, 29, 28, 21)