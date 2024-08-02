Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2024-2025 sezonu transfer çalışmalarını sürdürürken, geride kalan sezonda kadroda yer alan 6 oyuncusuyla sözleşme yeniledi. Yeni sezonda üst sıraları hedefleyen ve transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, geçen sezon da kadrosunda bulunan pivot Melike Kasapoğlu, sol kanat Sude Çifçi, orta oyun kurucu Güliz Karaman, orta oyun kurucu Ela Yıldız, kaleci Eda Köşker ve sağ kanat Lena Mot’la yeniden anlaştı. Genç oyuncular Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın’ın da katıldığı törenle sözleşmeleri imzaladılar.BURSA (İGFA) - Yeni sezonda başarılı olabilmek için iyi bir kadro kurmaya çalıştıklarını söyleyen Kulüp Başkanı Muhammet Aydın, “Genç oyuncularımız bizim için önemli. Onların da takımın başarısında bizlere katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu. Yeniden Bursa Büyükşehir Belediyespor forması giyecek olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen oyuncular da takımın başarısı için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiler. 2023-2024 sezonunda 2004 doğumlu Melike Kasapoğlu 19 maçta oynayıp 50 gol atarken, 2004 doğumlu Sude Çifçi 18 maçta 63 gol, 2003 doğumlu Güliz Karaman 20 maçta 14 gol, 2004 doğumlu Ela Yıldız 20 maçta 19 gol attı. 2005 doğumlu Lena Mot 10 maçta forma giyerken, Milli Takım’da yaşadığı sakatlık sonrası tedavi süreci gerçekleşen 2004 doğumlu Eda Köşker ise 4 maçta oynadı.

Kaynak: igf