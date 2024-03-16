Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 19. haftada sahasında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 45-29 mağlup etti.BURSA (İGFA) - Ligde oynadığı 16 maçta 6 galibiyetle 8. sırada bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 17 maçta aldığı 6 galibiyetle bir üst basamağında yer alan rakibiyle Mudanya Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Ligin ilkyarısında 27-19 mağlup olduğu rakibi karşısında maça oldukça etkili başlayan Poyrazın Kızları, üstünlüğü yakaladı. İlerleyen bölümde farkı da açan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilkyarıyı 24-11 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili başlayan Poyrazın Kızları, farkı açmaya devam etti. 49’da 39-23’lük skorla farkı 16 sayıya çıkartan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilerleyen bölümde üstünlüğü korudu. Maçtan da 45-29 üstün ayrılan Poyrazın Kızları, ligdeki 17. maçında 7. galibiyetini elde etti. Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin 20. haftasında 24 Mart 2024 Pazar günü deplasmanda Konyaaltı Belediyesi ile karşılaşacak.