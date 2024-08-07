Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 3 oyuncuyla daha sözleşme imzalayarak transfer çalışmalarını tamamladı.BURSA (İGFA) - 2024-2025 sezonunda üst sıraları hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan sol kanat Kübranur Şahan’la sözleşme yenilerken, son olarak Üsküdar Belediyespor’da forma giyen sol oyun kurucu Reyhan Kara ve sol oyun kurucu Ayşenur Sormaz’ı da kadrosuna kattı. 3 oyuncu da Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın’ın katıldığı törenle sözleşme imzaladılar.

İyi bir kadro kurduklarını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın, “Ligde başarıyla mücadele eden önemli oyuncuları kadromuz kattık. İyi bir kadro oluşturduk. Takıma katılan oyuncularımızla birlikte iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum” diye konuştu. Başarılı oyuncular da Bursa Büyükşehir Belediyespor’un başarısı için çalışacaklarını ifade ederlerken, “Güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyespor’u ligin üst sıralarına taşımak için çalışacağız” dediler.

2000 doğumlu Kübranur Şahan, 2023-2024 sezonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor’da 9 maçta 28 gol kaydederken, geride kalan sezonda Üsküdar Belediyespor’da forma giyen 1996 doğumlu Reyhan Kara, 19 maçta 112 gol, son olarak Üsküdar Belediyespor’da 20 maçta forma giyen 2000 doğumlu Ayşenur Sormaz ise 137 gol kaydetti. Bu 3 oyuncuyla transferi tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, daha önce Fatma Ay Babur, Ceren Demirçelen, Kübranur Şahan, Melike Kasapoğlu, Sude Çifçi, Güliz Karaman, Ela Yıldız, Lena Mot ve Eda Köşker’le sözleşme yenileyip, Sevilay İmamoğlu Öcal, Betül Yılmaz, Reyhan Kara, Eda Nur Çetin, Zeynepnur Ulukoz, Gülsüm Mihrap, Emine Gökdemir ve Sibel Gündoğdu’yu kadrosuna katmıştı.